Felipe Larraín respalda a Quiroz en entrevista con DF al Cierre tras el decreto fiscal: “Me parece realista lo que hizo el ministro”

El exministro de Hacienda Felipe Larraín respaldó este martes la decisión de quien detenta hoy ese cargo, Jorge Quiroz, de sincerar en el decreto fiscal publicado este martes que hacia fines del gobierno no se alcanzará el balance fiscal comprometido durante la campaña que llevó a José Antonio Kast a la presidencia de la República.

Ahora, la aspiración de la actual administración es alcanzar un saldo negativo de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a 2030.

En una entrevista en el nuevo programa en vivo de Diario Financiero -DF al Cierre, que se transmite a diario a las 17 horas-, el también director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) Larraín recordó que el gobierno anterior incumplió en los últimos tres años su meta fiscal y, de hecho, recordó que en 2025 el deterioro fue de 3,7% del PIB.

“En ese escenario, y dado ese punto de partida, a mí me parece que lo realista es hacer lo que hizo el ministro”, aseguró el economista y académico.

En su opinión, se podrá discutir si el punto de llegada es 1,5%, 1,0%, 1,6%, pero lo importante es “que uno cumpla (...) el valor que tiene no es solo la institución de la regla fiscal, sino el hecho de cumplir con la meta”.

“Entonces, cuando uno tiene un período de incumplimiento de tres años seguidos, sin mediar crisis externa alguna, se deterioran un poco las instituciones y, por eso, es importante retomar esa práctica sana de cumplir lo que uno se ha comprometido a hacer”. En este punto, Larraín destacó como “realista” y “razonable” que se haya planteado esta meta por parte del Ejecutivo.

Felipe Larraín junto a María Gabriela Arteaga, conductora de DF al Cierre. Foto: Verónica Ortíz

“Porque si él plantea 0% tiene dos opciones. La primera, es que es muy difícil que se crea una meta así, o sea, partir de 3,7% y llegar a 0%, es muy difícil. Y, lo segundo, es que esto sería con una contracción de gasto probablemente enorme; y eso también generaría efectos en la economía”, explicó.

Entonces, insistió, “desde ese punto de vista, me parece bien” .

Acerca del mensaje que se transmite hacia afuera con el sinceramiento de las metas fiscales, dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo y creo que sería una mala idea y nadie, nadie recomendaría acicalar las cuentas fiscales”.

A su juicio,“hay que contar lo que hay y decir cómo yo lo voy a corregir. Y eso es lo que se espera del gobierno, que diga ‘esto es lo que yo recibí, esta es la verdad y esto es lo que yo voy a hacer para corregirlo’.

Y lo mismo aplica, dijo, para las materias laborales, de crecimiento económico, productividad, y muchas otras “en las cuales nos hemos ido quedando dormidos”.

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“Tríada muy mala”

Larraín también advirtió que la economía está en “una tríada muy mala” de deterioro fiscal “mayúsculo” durante el gobierno anterior, tasa de desempleo nacional de 9,1% y una economía que creció menos del 2%.

Dado lo anterior, aseguró que “solamente si recuperamos el crecimiento, vamos a poder generar ese círculo virtuoso”.

De esta forma, recordó que la comisión Marfán planteó que por cada punto de crecimiento adicional se recaudan US$ 800 millones. “Si usted saca la cuenta en términos de pura recaudación en cuatro años, Chile creciendo un punto más, un escenario del 3% versus del 2%, va a recaudar US$ 800 millones el primer año, luego US$ 1.600 millones, US$ 2.400 millones, US$ 3.600 millones y US$ 8.000 millones en cuatro años de mayor recaudación. Por lo tanto, eso es mucho mejor que la reforma tributaria”.

El economista también se refirió al proyecto de reconstrucción y reactivación económica del gobierno y lo destacó como “importante” y que contiene tres elementos centrales: la reducción de impuesto de primera categoría, la reintegración tributaria y la invariabilidad tributaria.

No obstante, precisó que no serán suficientes para que el Ejecutivo alcance otra de sus metas para finales de la administración, que es lograr un crecimiento del 4% a 2030.

“Se necesita más que eso. Yo creo que el gobierno va a hacer, espero que haga mucho más que eso, porque es como decir aquí hay una bala de plata. (...) Es muy importante la aprobación de este proyecto, pero no es solo esa la respuesta”, señaló.

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