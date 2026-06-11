La mirada económica, política y empresarial a los primeros tres meses del Presidente Kast
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Un prematuro cambio de gabinete, el alza de los combustibles y el envío al Congreso del proyecto de reactivación son parte de los hitos de este período de la actual administración.
Susana Jiménez: “Ha sabido poner como prioridades las necesidades más urgentes”
La presidenta de la CPC sostuvo que entre los aspectos negativos está “la situación fiscal heredada, que se ha revelado más compleja de lo que se estimaba”.
Para la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, los primeros 90 días de gobierno “han tenido noticias buenas y no tan buenas y, obviamente, hay tareas pendientes”.
En lo positivo, opinó que el gobierno “ha sabido poner como prioridades algunas de las necesidades más urgentes de la ciudadanía”, como la seguridad, la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo.
De hecho, planteó que “los primeros meses han mostrado que no solo no estamos creciendo, sino que incluso estamos registrando cifras negativas de actividad productiva”.
Por el lado negativo, apuntó a “dificultades en la instalación”, de lo que dio cuenta el reemplazo de dos ministras del gabinete.
También incluyó en esta dimensión el escenario fiscal, que ve como una situación heredada, pero que se ha revelado “más compleja de lo que inicialmente se estimaba”. En ese sentido, consideró como “muy probable que sigan apareciendo elementos que aumenten la presión sobre las cuentas fiscales, lo que limita la posibilidad de utilizar la política fiscal como una herramienta para incentivar el crecimiento económico”.
Otro viento en contra que mencionó son los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre el precio local de los combustibles. “Esto afecta directamente el bolsillo de las personas, pero también aumenta los costos de producción, por lo que constituye una situación compleja para Chile”.
Entre pendientes, indicó que lo más relevante es avanzar en aquellas medidas que permitan recuperar la inversión y acelerar la creación de empleo. “Avanzar en el proyecto de Ley de Reconstrucción es especialmente importante. Allí se contienen una serie de medidas que desde el mundo empresarial hemos promovido, como una mayor competitividad tributaria a través de una reducción de impuestos corporativos, la reintegración y una propuesta de invariabilidad”.
Finalmente, manifestó que “existe un desafío más político: lograr un trabajo más colaborativo, no solo con los partidos oficialistas, sino también con al menos una parte de la oposición (...) Para ello se requiere diálogo y, por supuesto, capacidad de negociación”.
Cristóbal Bellolio: “Lo feo ha sido el doble estándar”
“Uno puede estar de acuerdo o no con el Plan Quiroz, pero nadie puede negar que hay un plan, que es echémosle leños a la locomotora de la economía”, dijo.
El cientista político y profesor de la Escuela de Gobierno de la UAI, Cristóbal Bellolio, distingue en esta etapa “un primer nivel que tiene que ver con las promesas de campaña en seguridad, donde estamos al debe, porque la partida fue en falso. Esto lo sabe todo el mundo y el propio Presidente, por eso acaban de hacer cambios”.
No obstante, en materia económica, señaló que “uno puede estar de acuerdo o no con el Plan Quiroz, pero nadie puede negar que hay uno, que es echarle leños a la locomotora de la economía, desregulando un poco, facilitándole la vida a los grandes capitales que pueden eventualmente invertir acá y a los empresarios para que creen empleo”.
Y añadió: “Lo feo ha sido el doble estándar. O sea, este es un Gobierno que, cuando era oposición, subió al columpio cada vez que pudo al gobierno de Gabriel Boric, por ser un gobierno de improvisadores, de un estudiante en práctica”. Pero que, “una vez que uno gobierna, se da cuenta de que hay muchas inercias en el sistema público, de que hay muchas dinámicas del ejercicio del poder que no son tan fáciles de rehacer. Uno termina nombrando embajadores que acaban de perder la elección, apitutando a los amigos en cargos públicos, entregándoles grandes sueldos a los asesores. Las mismas cosas que Kast criticó fuertemente”.
También cree que el equipo ministerial político está “al debe”. A su juicio, Claudio Alvarado “no termina de convencer como jefe de gabinete (...) Sé que todo el mundo dice que es una persona de bajo perfil, pero es que no es una pega que necesariamente requiera bajo perfil”.
En su opinión, el ministro de Hacienda “no es una persona que tenga capacidad de conectarse con la ciudadanía a través de su empatía. Pero todas esas dificultades me parece que son secundarias frente a la confianza irrestricta que parece que le tiene José Antonio Kast”.
Bellolio destacó que la administración de Kast se tendrá que dar cuenta “más temprano que tarde” de que un ajuste fiscal como el propuesto abre flancos y “eso te expone a una sangría en términos de popularidad que puede comprometer tus posibilidades de alcanzar un segundo período”.
Bettina Horst: “La ley de reconstrucción era la madre de las batallas, pero hay que complementarla”
La directora ejecutiva de LyD sostuvo que “se ha buscado sincerar la situación fiscal para, a partir de ese diagnóstico, construir las políticas públicas”.
Más allá de las complejidades que enfrentan todos los gobiernos, la economista y directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst, cree que “el actual las ha sorteado bien. Se hicieron ajustes en el gabinete, entonces, desde ese punto de vista de instalación, creo que ha ido de menos a más”.
Dijo que “ha sido un gobierno que en estas semanas ha mostrado consistencia en lo que planteó durante la época de la campaña y consistencia con la hoja de ruta que se había delineado y que se volvió a delinear en el discurso del 1 de junio”.
Si vamos a lo económico, señaló que “es bastante evidente que tenemos cuatro meses de un crecimiento negativo de la economía, es decir, un decrecimiento, que eso no se anticipaba en enero. Una situación internacional que ha llevado al precio del petróleo a un alza importante, que tampoco se anticipaba; y una situación fiscal que terminó siendo peor, si bien nosotros como Libertad y Desarrollo lo veníamos alertando desde hace mucho tiempo, de que el presupuesto está desfinanciado por una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos”.
La economista sostuvo que “en un comienzo el relato era que la el proyecto de ley de reconstrucción que se envió al Congreso iba a ser como la madre de todas las batallas y la gran reforma de este gobierno; pero hoy nos damos cuenta que esa reforma es necesaria, apunta en la dirección correcta, pero hay que complementarla con más reformas adicionales en una segunda etapa. No es suficiente”.
Agregó que “el daño estructural al mercado laboral es mucho más profundo de lo que uno quizás podía anticipar a partir de las cifras de los últimos años. Entonces uno esperaría ver también, una vez aprobada la reforma de reconstrucción, tener más reformas del mercado laboral que permita realmente poder generar más empleo”.
También indicó que “el decreto fiscal que conocimos esta semana para algunos es demasiado ambicioso, pero hoy es más necesario que nunca avanzar en esa línea y entender que los recortes y los ajustes fiscales son necesarios”.
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