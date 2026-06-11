La mirada económica, política y empresarial a los primeros tres meses del Presidente Kast

Hoy no será un jueves cualquiera en La Moneda. Este 11 de junio se cumplen exactamente tres meses desde que José Antonio Kast asumió la Presidencia de la República y, como parte de esa nueva etapa, optó incluso por trasladar su residencia al palacio presidencial.

Un prematuro cambio de gabinete, el alza de los combustibles y el envío al Congreso del proyecto de reactivación son parte de los hitos de este período de la actual administración.

Más allá de los ajustes domésticos, estos primeros meses han estado marcados por una instalación que no ha estado exenta de dificultades. Entre ellas destacan un prematuro cambio de gabinete, que afectó a una de las carteras llamadas a ser prioritarias para su administración, Seguridad Pública; una histórica alza de las bencinas; un ajuste fiscal que alcanzó a todos los ministerios; y el impulso al proyecto de reactivación y reconstrucción, que vive semanas clave en el Senado. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez; el cientista político Cristóbal Bellolio; y la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, analizan los aciertos, dificultades y desafíos que enfrenta la administración Kast.

La presidenta de la CPC sostuvo que entre los aspectos negativos está “la situación fiscal heredada, que se ha revelado más compleja de lo que se estimaba”.

Para la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, los primeros 90 días de gobierno “han tenido noticias buenas y no tan buenas y, obviamente, hay tareas pendientes”.

En lo positivo, opinó que el gobierno “ha sabido poner como prioridades algunas de las necesidades más urgentes de la ciudadanía”, como la seguridad, la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo.

De hecho, planteó que “los primeros meses han mostrado que no solo no estamos creciendo, sino que incluso estamos registrando cifras negativas de actividad productiva”.

Por el lado negativo, apuntó a “dificultades en la instalación”, de lo que dio cuenta el reemplazo de dos ministras del gabinete.

También incluyó en esta dimensión el escenario fiscal, que ve como una situación heredada, pero que se ha revelado “más compleja de lo que inicialmente se estimaba”. En ese sentido, consideró como “muy probable que sigan apareciendo elementos que aumenten la presión sobre las cuentas fiscales, lo que limita la posibilidad de utilizar la política fiscal como una herramienta para incentivar el crecimiento económico”.

Otro viento en contra que mencionó son los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre el precio local de los combustibles. “Esto afecta directamente el bolsillo de las personas, pero también aumenta los costos de producción, por lo que constituye una situación compleja para Chile”.

Entre pendientes, indicó que lo más relevante es avanzar en aquellas medidas que permitan recuperar la inversión y acelerar la creación de empleo. “Avanzar en el proyecto de Ley de Reconstrucción es especialmente importante. Allí se contienen una serie de medidas que desde el mundo empresarial hemos promovido, como una mayor competitividad tributaria a través de una reducción de impuestos corporativos, la reintegración y una propuesta de invariabilidad”.

Finalmente, manifestó que “existe un desafío más político: lograr un trabajo más colaborativo, no solo con los partidos oficialistas, sino también con al menos una parte de la oposición (...) Para ello se requiere diálogo y, por supuesto, capacidad de negociación”.

Cristóbal Bellolio: “Lo feo ha sido el doble estándar”

“Uno puede estar de acuerdo o no con el Plan Quiroz, pero nadie puede negar que hay un plan, que es echémosle leños a la locomotora de la economía”, dijo.