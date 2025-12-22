El “cambio de cara” del cuidado ambiental

Señor Director:

En entrevista con DF, la ministra del Medio Ambiente se congratuló de que le “estaban cambiando la cara al país en el cuidado medioambiental”. En un Gobierno en que el más mínimo avance se califica de “hito histórico” su entrevista mantiene esa autocomplacencia que no se condice con la realidad. De hecho, dos de las materias que ella aborda, dan cuenta de una gestión con más sombras que luces.

El primer desafío era la mejora de la institucionalidad ambiental para habilitar inversiones verdes. Hace 10 años un Estudio de Impacto Ambiental tomaba 562 días corridos, hoy ese plazo casi se duplicó (1.192 días). El proyecto de ley de reforma al SEA que presentó la ministra nunca estuvo a la altura de ese desafío, y por lo mismo no cuenta con adeptos ni en el mundo ambiental ni en el empresarial.

Otra de las prioridades del ministerio era la implementación de la Ley SBAP. La ministra se embarcó de forma apurada y caótica en una definición de sitios prioritarios sin criterios claros ni procesos participativos. ¿El resultado? Debió revertir la decisión. Sin embargo, hoy declara que “nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para hacer este trabajo correctamente”, prácticamente una confesión de haber hecho mal las cosas en un principio.

El cambio de cara que se aduce no ha sido tal. En estos cuatro años se ha vuelto más difícil conciliar crecimiento y protección ambiental, y más lento habilitar la inversión necesaria para reducir nuestras emisiones. El próximo Gobierno deberá asumir la urgencia de generar un sistema que entregue certezas tempranas sin reducir los estándares.

José Antonio Valenzuela

Pivotes



