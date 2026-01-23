Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El costo de no coordinar

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 11:22 hrs.

Señor Director:

Los incendios vuelven a recordar que, en pocas horas, una ruta concesionada puede transformarse en infraestructura crítica para la evacuación y el soporte logístico. Cuando falta una instrucción temprana por parte del MOP, o bien iniciativa operacional en el marco de la emergencia, el efecto va mucho más allá de una congestión puntual o de la polémica del día. Se produce, silenciosamente, un golpe al prestigio del modelo concesional, que termina pagando un costo público más alto que cualquier tarifa.

El resultado es una controversia pública que se concentra donde siempre duele más, el peaje y no es casual. El sistema de concesiones ha sido cuestionado casi siempre por esa razón y, en una emergencia, esto se amplifica porque el cobro —aunque jurídicamente procedente— se percibe como una barrera simbólica en el peor momento.

Cuando una ruta concesionada adquiere el carácter de infraestructura crítica, ya no basta con contratos cuidadosamente redactados. Se requieren decisiones oportunas, liderazgo claro y una coordinación efectiva. En emergencias, el país necesita instituciones que comprendan su rol y lo ejerzan con rapidez y coherencia.

Óscar Gajardo Carreño
Abogado, Socio GDO Abogados

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Grupo Saieh lanza nuevo proceso de venta de fallido proyecto hotelero: “Se optó por conversaciones directas con otros interesados”
2
Empresas

Andrónico Luksic Lederer dejará alto cargo ejecutivo en Antofagasta Minerals
3
Regiones

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
4
Empresas

Mantoverde entra en fase crítica: minera dice que operaría solo por 24 horas si huelguistas no liberan suministro de agua
5
Economía y Política

Contactos en Washington, diplomática y dialogante: el perfil de la próxima titular de la Subrei
6
Empresas

Trabajador cayó desde 10 metros de altura en área de chancado de mina de Codelco: se encuentra fuera de riesgo vital
7
Regiones

Tras toma de control, RedSalud inicia transición en la plana ejecutiva de Sanatorio Alemán con nuevo gerente general
8
Señal DF

Los abogados y estudios que lideraron las operaciones corporativas en Chile en 2025
VER MÁS
VER MÁS