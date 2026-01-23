El costo de no coordinar

Señor Director:

Los incendios vuelven a recordar que, en pocas horas, una ruta concesionada puede transformarse en infraestructura crítica para la evacuación y el soporte logístico. Cuando falta una instrucción temprana por parte del MOP, o bien iniciativa operacional en el marco de la emergencia, el efecto va mucho más allá de una congestión puntual o de la polémica del día. Se produce, silenciosamente, un golpe al prestigio del modelo concesional, que termina pagando un costo público más alto que cualquier tarifa.

El resultado es una controversia pública que se concentra donde siempre duele más, el peaje y no es casual. El sistema de concesiones ha sido cuestionado casi siempre por esa razón y, en una emergencia, esto se amplifica porque el cobro —aunque jurídicamente procedente— se percibe como una barrera simbólica en el peor momento.

Cuando una ruta concesionada adquiere el carácter de infraestructura crítica, ya no basta con contratos cuidadosamente redactados. Se requieren decisiones oportunas, liderazgo claro y una coordinación efectiva. En emergencias, el país necesita instituciones que comprendan su rol y lo ejerzan con rapidez y coherencia.

Óscar Gajardo Carreño

Abogado, Socio GDO Abogados