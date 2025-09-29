El desafío de agilizar la gestión urbana

Señor Director:

La Contraloría General de la República ha evidenciado un problema estructural en la gestión urbana: las demoras injustificadas en los permisos de edificación por parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM). Esto se debe a la burocracia excesiva, la falta de estandarización y la discrecionalidad en la aplicación de la normativa.

Estos permisos son cruciales, ya que habilitan el desarrollo urbano y la generación de empleo en el sector de la construcción. Las demoras injustificadas no solo afectan la productividad y encarecen los proyectos, sino que también postergan la calidad de vida de las comunidades.

Es urgente modernizar las DOM, implementando plataformas digitales que agilicen los procesos y estableciendo plazos perentorios y criterios objetivos estandarizados a nivel nacional. También es necesario capacitar a los funcionarios municipales y crear mecanismos de transparencia que permitan el seguimiento en línea de las solicitudes.

Chile enfrenta desafíos significativos en materia de déficit habitacional y desarrollo sostenible. Por lo tanto, no podemos permitir que los trámites engorrosos obstaculicen la búsqueda de soluciones a estos grandes desafíos.

Erwin Navarrete

Director Ingeniería en Construcción Universidad Autónoma de Chile