El desafío de regular la Inteligencia Artificial

Cartas

Señor Director:

Pareciera que nunca se había hecho tan urgente y relevante regular el avance y desarrollo de las tecnologías. Hoy en día la Inteligencia Artificial (“IA”) presenta enormes desafíos para lograr un desarrollo controlado y beneficioso para la sociedad.

En este contexto, es positivo ver que Chile busca estar a la vanguardia. En unos días se realizará en nuestro país la Primera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la IA de América Latina y el Caribe, y el gobierno ha manifestado su intención de presentar indicaciones al proyecto de ley que regula la IA y recoger en ellas los frutos de dicha cumbre. La ministra de Ciencia además hizo hincapié en el interés de que la regulación avance rápido y con acuerdos transversales.

Sin embargo, no podemos olvidar que la regulación de la IA conlleva no solamente una regulación específica del tema, sino que una coordinación importante con otras normas, como son la ciberseguridad y la protección de datos personales, en lo que Chile todavía está en deuda. Por lo tanto, esperemos que no solamente nos unamos a la carrera de la IA, sino que a una carrera que involucre un desarrollo digital completo.

Magdalena Fabres

Abogada área corporativa Arteaga Gorziglia