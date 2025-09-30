El desafío del envejecimiento

Señor Director:

El envejecimiento acelerado de la población es uno de los principales desafíos que enfrenta Chile. Este cambio demográfico presiona nuestro sistema previsional y de salud, aumentando costos que, de no anticiparse, comprometerán su sostenibilidad.

La edad de jubilación —60 años para mujeres y 65 para hombres— no varía desde 1980, cuando fue fijada por el Decreto Ley N° 3.500. Entonces la esperanza de vida era de 69,5 años; hoy llega a 81,8. Este desfase no se resuelve solo subiendo la edad de retiro: requiere una política integral que permita trabajar y desarrollarse en etapas más avanzadas de la vida.

Las decisiones en pensiones y salud deben basarse en evidencia técnica. El envejecimiento ha elevado las enfermedades crónicas y el gasto público; sin financiamiento adecuado, se arriesga la sostenibilidad y se trasladan costos a las familias.

Avanzar hacia políticas públicas que aborden integralmente el envejecimiento es urgente, ya que no se trata de un problema futuro, sino que de un desafío presente que, en plena campaña presidencial, exige propuestas responsables y de largo plazo.

Alejandro Alzérreca

Presidente de la Asociación de Aseguradores