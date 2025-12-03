Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El empujón necesario

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 4 de diciembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En Chile solemos admirar a nuestros emprendedores por su empuje, creatividad y resiliencia. Sin embargo, muchas veces olvidamos que incluso las mejores ideas necesitan un pequeño impulso para ponerse en marcha. Para un emprendedor que está recién partiendo, ese primer financiamiento, aunque sea modesto, puede marcar la diferencia entre un proyecto que despega y uno que nunca logra ver la luz.

En el G100 hemos visto cientos de historias que lo confirman: cuando a una persona con talento y convicción se le entrega un empujón económico inicial, no solo nace un negocio; nace empleo y una nueva energía que dinamiza la economía local. Pero la realidad sigue siendo desafiante. Según un estudio que realizamos, solo 1 de cada 10 emprendedores ha recibido apoyo de una entidad financiera, una brecha que evidencia cuánto potencial se pierde simplemente por falta de acceso al capital inicial.

El financiamiento al emprendimiento no debe verse como un gasto, sino como una verdadera inversión en el desarrollo del país. Cada emprendimiento que nace es una posibilidad de crecimiento para Chile. Apostemos por ellos.

Gloria Tironi

Presidenta de G100

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones
2
Regiones

"Estoy lleno de máquinas, pero no tengo choferes": Buses Renacer de Curicó no puede competir con salarios de la minería y cierra operaciones
3
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
4
Regiones

Premio Nobel y astrónomos mundiales piden a Boric detener proyecto de AES Andes por amenaza a Observatorio Paranal
5
Empresas

Entel y América Móvil van en solitario por Telefónica tras fin de alianza y WOM presenta su oferta vinculante
6
Economía y Política

La inflación volvería a repuntar en noviembre de la mano de un rebote de precios tras el Cyber Monday
7
Empresas

Vecinos de Calera de Tango arremeten contra el MOP e ingresan denuncia en Contraloría por controversia en autopista Orbital Sur
8
Empresas

Sura se querella por fraude y estafa como parte del proyecto inmobiliario Reserva Oriente en Vitacura
VER MÁS
VER MÁS