El empujón necesario
Señor Director:
En Chile solemos admirar a nuestros emprendedores por su empuje, creatividad y resiliencia. Sin embargo, muchas veces olvidamos que incluso las mejores ideas necesitan un pequeño impulso para ponerse en marcha. Para un emprendedor que está recién partiendo, ese primer financiamiento, aunque sea modesto, puede marcar la diferencia entre un proyecto que despega y uno que nunca logra ver la luz.
En el G100 hemos visto cientos de historias que lo confirman: cuando a una persona con talento y convicción se le entrega un empujón económico inicial, no solo nace un negocio; nace empleo y una nueva energía que dinamiza la economía local. Pero la realidad sigue siendo desafiante. Según un estudio que realizamos, solo 1 de cada 10 emprendedores ha recibido apoyo de una entidad financiera, una brecha que evidencia cuánto potencial se pierde simplemente por falta de acceso al capital inicial.
El financiamiento al emprendimiento no debe verse como un gasto, sino como una verdadera inversión en el desarrollo del país. Cada emprendimiento que nace es una posibilidad de crecimiento para Chile. Apostemos por ellos.
Gloria Tironi
Presidenta de G100