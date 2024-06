El futuro de Codelco y de Chile

Cartas

Señor Director:

Preocupa la baja en la producción de Codelco, empresa crucial para las arcas fiscales, y aunque se podrían hacer una serie de críticas desde el punto de vista regulatorio, del exagerado proteccionismo o de otras medidas que han afectado su productividad, conviene hacerse cargo de su futuro.

En tal sentido, se destaca y valora la decisión de explotar el litio a través del conglomerado Codelco–SQM, que permite explotarlo de manera prácticamente inmediata, en contraposición a lo que habría sido una empresa nacional, cuya sola instalación de faena tomaba el mismo tiempo de vida útil de su extracción.

Cabe señalar que el litio es un metal reutilizable, por lo que su demanda y precio va a tender a disminuir. Una empresa nacional de litio operativa y desplegada en 10 años más habría sido inútil y nos habría impedido como país de desarrollar una actividad económica tan necesaria. Se valora en tal sentido el cambio de opinión de la autoridad.

Ahora bien, existe un antecedente que es la deuda que arrastra Codelco. Solo entre 2021 y 2023 ésta creció en US$ 3.200 millones, ascendiendo en total a US$ 18.000 millones. Cualquier empresa privada hubiese quebrado y no tendría opción de conseguir financiamiento, más aún cuando el precio del cobre se encuentra en su récord histórico.

Es momento de pensar de manera seria y desideologizada la venta de activos, de manera de solucionar la grave deuda que tiene Codelco, y lograr retirar en el mediano plazo utilidades y proyectar su futuro. Llegó el momento de pensar en una venta de un 20% a un fondo soberano que permita pagar la deuda, proyectar nuevamente a la empresa y que a su vez no afecte su carácter público.

Jorge Alessandri

Diputado