El legado de Boric

Señor Director:

Como diputado, avaló el estallido social, puso en juego nuestra Constitución y fue precursor de los retiros de los fondos de pensiones, hipotecando el futuro de los chilenos.

Como Presidente, ahuyentó los capitales, frenó la inversión y esto se tradujo en un desempleo exorbitante con un aumento de la pobreza y más aún, de la desigualdad.

Sin rodeos ni tapujos, esperemos que no tengamos una tercera versión de él ni de quienes lo acompañaron con sus planes refundacionales.

Chile ha despertado de una borrachera de seis años y ahora necesita volver a crecer.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero Comercial