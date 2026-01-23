Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

El rol de las empresas en tiempos de emergencia

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 11:17 hrs.

Señor Director:
Los incendios que afectan al sur de Chile han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado y de las comunidades. Sin embargo, existe un ámbito menos visible donde la emergencia también se manifiesta: al interior de las empresas.
Cuando ocurren catástrofes de esta magnitud, las personas no dejan sus preocupaciones en la puerta del trabajo. Llegan con miedo, angustia e incertidumbre por sus familias y su entorno. En ese contexto, se vuelve evidente una diferencia relevante entre las organizaciones que cuentan con preparación y criterios claros para acompañar a sus colaboradores en situaciones críticas y aquellas que, aun con buena voluntad, enfrentan una crisis interna al no saber cómo hacerlo.
El rol de las empresas en una emergencia no es sustituir a las instituciones públicas, sino ejercer liderazgo desde la responsabilidad, de manera de reconocer la situación, comunicar con empatía y estar disponibles para orientar y contener. Ese acompañamiento, muchas veces silencioso, es parte del tejido social que sostiene a un país en momentos difíciles.
 
Francisca De la Piedra Lira
CEO Umano

