El rol de las empresas en tiempos de emergencia

Señor Director:

Los incendios que afectan al sur de Chile han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado y de las comunidades. Sin embargo, existe un ámbito menos visible donde la emergencia también se manifiesta: al interior de las empresas.

Cuando ocurren catástrofes de esta magnitud, las personas no dejan sus preocupaciones en la puerta del trabajo. Llegan con miedo, angustia e incertidumbre por sus familias y su entorno. En ese contexto, se vuelve evidente una diferencia relevante entre las organizaciones que cuentan con preparación y criterios claros para acompañar a sus colaboradores en situaciones críticas y aquellas que, aun con buena voluntad, enfrentan una crisis interna al no saber cómo hacerlo.

El rol de las empresas en una emergencia no es sustituir a las instituciones públicas, sino ejercer liderazgo desde la responsabilidad, de manera de reconocer la situación, comunicar con empatía y estar disponibles para orientar y contener. Ese acompañamiento, muchas veces silencioso, es parte del tejido social que sostiene a un país en momentos difíciles.

Francisca De la Piedra Lira

CEO Umano