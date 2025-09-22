Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El salario mínimo no basta

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Más allá de la cifra, el salario mínimo es un síntoma. En agosto de 2024 alcanzó $ 500.000, tras un alza real acumulada de 36% en la década. Es un avance redistributivo, pero de alcance limitado, ya que deja fuera a 2,6 millones de trabajadores informales (27,5% de la fuerza laboral). El problema es estructural, pues pese a un crecimiento promedio de 3,1% en dos décadas, la informalidad se estanca en 27–30%, con mayor incidencia en mujeres, jóvenes y cuenta propia sin protección. Lo agrava una productividad que creció apenas 0,5% anual entre 2010 y 2023 -muy por debajo del 1,5% de la OCDE- y la intermitencia previsional, con cerca del 40% sin cotización regular.

La cuestión de fondo no es el monto, sino cuántos trabajadores logran transitar a la formalidad con derechos efectivos. Se requiere una estrategia de formalización inclusiva y sostenida, con incentivos a la contratación y la cotización, fortalecimiento de la protección social universal (PGU y apoyos familiares) y un programa robusto de productividad para las PYME, cuya brecha frente a grandes empresas ronda el 60%. Chile necesita un pacto laboral de largo plazo, inspirado en experiencias como la uruguaya, que mediante diálogo social y reformas integrales redujo la informalidad por debajo del 25%. De esta forma, el salario mínimo podrá operar como pilar de un mercado laboral formal, inclusivo y sostenible.

Carolina Erices García

Economista y Académica

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
2
Empresas

Justicia condena a Tarjetas Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
3
Economía y Política

Cuando el sueño se frustra: la oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior
4
Empresas

Tras avalancha de observaciones, TotalEnergies pide suspender trámite ambiental de megaproyecto de hidrógeno verde hasta 2027
5
Señal DF

Declaran admisible querella de aportantes del fondo de LarrainVial por venta de Grupo Patio
6
Empresas

FNE denuncia colusión de la centolla en Magallanes y arremete contra siete empresas y ocho ejecutivos involucrados
7
Empresas

Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo de Enami: “Recibimos una Enami en la UTI; la entregaremos en sala de recuperación”
8
Economía y Política

Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta
VER MÁS
VER MÁS