Cartas

Señor Director:

Hace algunos días se cumplió un año del anuncio por parte del Gobierno de la Estrategia Nacional del Litio. Ha sido un año particularmente ajetreado en lo político, pero eso no justifica el lento progreso que se ha visto en un tema tan fundamental para nuestra economía.

No obstante el reciente anuncio del inicio de los estudios para crear la Red de Salares Protegidos, a los lentos avances en el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del Salar de Atacama debido a las tensiones internas de la primera con su socia china Tianqui, la irrupción de Argentina en el mercado mundial del litio y el preocupante descenso en la producción y ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, se debe añadir el verdadero desvanecimiento de la iniciativa de crear una Empresa Nacional del Litio.

Es preocupante cómo se ha desaprovechado una valiosa oportunidad de trabajar en una política de Estado de largo plazo con lineamientos claros que trajeran certezas a la industria y a inversionistas, y con propuestas en materia de cuidado del medioambiente y de trabajo conjunto con las comunidades, que pudieran haber puesto a Chile en el sitial pionero que merece en el escenario mundial.

En nuestro país el tiempo no es oro, el tiempo es litio, y el Gobierno ha dejado pasar otro año sin definir su Estrategia para sacar provecho a nuestras enormes reservas del mineral, y de paso alcanzar el que se suponía era su objetivo principal: lograr una mayor recaudación fiscal que permitiera obtener recursos para ir en ayuda de los chilenos que más lo necesitan.



Jaime Flores S.

Abogado