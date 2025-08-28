Señor Director:

En carta de ayer, Felipe Arteaga y Jorge Rosales tienen razón al destacar el “valor del tiempo” como una métrica fundamental en la planificación urbana. No es aceptable que, en pleno siglo XXI, miles de chilenos destinen cerca de tres horas al día solo en traslados hacia y desde sus trabajos. Ese tiempo perdido impacta directamente en la productividad, la salud y la calidad de vida de las familias.

Sin embargo, esta discusión suele centrarse casi exclusivamente en las grandes urbes, y en particular en nuestra capital. El concepto de la “ciudad de 15 minutos” ya se vive en muchas comunas y ciudades regionales, donde los desplazamientos son naturalmente más cortos y las comunidades tienen mayor cercanía con servicios y equipamientos.

Una política de descentralización que invierta en fortalecer la autonomía funcional de esas ciudades —con servicios de salud, educación, cultura y empleos de calidad— puede ser tan o incluso más efectiva que seguir buscando soluciones solo para Santiago. Poner el foco en urbes regionales autosuficientes, conectadas y con identidad propia, es también optar por un país con oportunidades distribuidas en todo su territorio.

Fernando Marín Cruchaga

Vicepresidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA)