Cartas

Electromovilidad: ¿en marcha o estancada?

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El último reporte de la ANAC muestra un alza significativa en las ventas de vehículos de cero emisiones, con 3.411 unidades comercializadas este año, pero aún no alcanzan el 2% del mercado. Un número lejano al 100% proyectado para 2035 en la Estrategia Nacional de Electromovilidad. ¿Qué nos impide avanzar?

La respuesta no está en la voluntad de las personas. Según un reciente estudio que realizamos junto a Cadem, el 96% de quienes ya usan un auto eléctrico en Chile está satisfecho con su experiencia y el 90% recomendaría comprar uno.

Pero el 85% dice que aún hay pocos puntos de carga pública. Solo la mitad tiene acceso a carga domiciliaria. Uno de cada tres ha tenido problemas al intentar cargar fuera de casa.

La experiencia del usuario ya es positiva. Lo que falta es un entorno que acompañe: robustecer la infraestructura de carga pública, incentivos claros, beneficios tributarios e impulso a la carga domiciliaria. Chile tiene usuarios convencidos. Ahora necesitamos políticas públicas que vayan al mismo ritmo.

Rodrigo Espinoza

Gerente de Volvo Cars Chile

VER MÁS