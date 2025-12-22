Estabilidad en el sector pesquero

Señor Director:

Las recientes elecciones parlamentarias y presidencial no solo reordenaron el poder político, también enviaron una señal clara: la ciudadanía está cansada de la incertidumbre y exige un Estado que entregue estabilidad. La primera responsabilidad del nuevo Congreso y del Ejecutivo será demostrar que comprendieron ese mandato.

Durante años, Chile ha operado en un clima de desconfianza, con regulaciones cambiantes, proyectos entrampados y una polarización que dificulta acuerdos básicos. El resultado ha sido menor inversión, decisiones postergadas y un país que dejó de pensar a largo plazo.

El sector pesquero industrial conoce bien esta realidad. Ha enfrentado debates prolongados y marcos normativos inestables, pero también ha demostrado que cuando hay evidencia, diálogo y reglas claras, los resultados llegan. Hoy, más del 95% de las capturas monitoreadas son sostenibles y el jurel, antes símbolo de sobreexplotación, es la pesquería certificada más relevante de Latinoamérica. No fue fruto de consignas, sino de ciencia, instituciones sólidas y acuerdos que trascendieron Gobiernos.

En este nuevo ciclo que comienza el 11 de marzo, la pesca industrial plantea una oportunidad al mundo político: estamos disponibles para ser un aliado estable del Estado, pero necesitamos un Estado igualmente estable, dialogante y con reglas claras. Un país que aspira al desarrollo no puede rediseñar sus normas cada cuatro años. Sin estabilidad no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay cohesión social.

Felipe Sandoval Precht

Presidente de Sonapesca



