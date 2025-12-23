Señor Director:

En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no existe una “falta de confianza con los privados” como ha afirmado en DF Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. La frase desconoce el trabajo colaborativo sostenido y omite el amplio conjunto de medidas que el Estado impulsó para apoyar a la industria, asegurar la continuidad de proyectos de vivienda y ciudad, en especial tras la pandemia.

Desde 2022, las decisiones relevantes se han construido en mesas permanentes con la Cámara Chilena de la Construcción y otras asociaciones. Se trata de una política con participación activa del sector privado y los hechos demuestran este apoyo. Por ejemplo, el Programa de Integración Social DS 19 recibió adecuaciones significativas en 2022, reconociendo el aumento del costo de materiales. Además, se otorgó la homologación de condiciones a proyectos seleccionados entre 2019 y 2021 para garantizar su viabilidad ante estas alzas. En 2023 se creó un Plan Especial de Préstamos. A esto se suma el Decreto Supremo N° 15, que permite aplicar subsidios en viviendas nuevas terminadas en stock para dinamizar la demanda en un mercado ralentizado. Más allá del ámbito financiero, el ministerio ha impulsado transformaciones estructurales con participación privada. La reciente inauguración de la primera planta industrializada de viviendas sociales en la Región de Los Lagos y otras plantas abiertas en el país, refleja la confianza del sector privado en la política habitacional del gobierno y en el Plan de Emergencia Habitacional. Este trabajo conjunto ha impulsado, además, una robusta agenda legislativa.

Desde el Minvu, hacemos un llamado a seguir fortaleciendo esta relación de confianza, porque Chile necesita de la colaboración pública y privada para enfrentar con éxito sus déficits habitacionales y urbanos.

Carlos Araya

Jefe División Política Habitacional Minvu