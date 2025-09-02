¿Feliz aniversario, Sernac?

Señor Director:

El Sernac acaba de cumplir 93 años. Un aniversario que llega en su peor momento. La Contraloría objetó su manejo en el mega apagón de febrero de este año, detectando, entre otras cosas, que no cuentan con planes para manejo de casos masivos. La invención de un proveedor fantasma, da cuenta de la improvisación y una suma de decisiones torpes que solo demoraron el traslado del reclamo a las empresas. ¿Cómo confiar en un regulador que improvisa en casos masivos? El Sernac ha venido mostrando síntomas de desgaste, decisiones arbitrarias, falta de reglas claras, más una suma de problemas internos que afectan su gestión. Lo ocurrido es un llamado de atención para un rediseño del organismo, que nada tiene que ver con el proyecto Sernac te protege, que solo profundizará las deficiencias. Tampoco tiene que ver con los “dientes” que se supone le faltan. La mejora del Sernac tiene que ver con una mejor gestión de las facultades que sí tiene. Y eso se puede hacer ahora.

Ximena Castillo Faura

Abogada experta en Derecho del Consumidor