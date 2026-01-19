Click acá para ir directamente al contenido
Filantropía con propósito e impacto

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

A propósito de la carta de Isabel Vial, publicada en DF el pasado miércoles, me parece relevante señalar que, sin duda, la filantropía debe tener un propósito, pero ese propósito puede volverse vacío -y transformarse en humo- si no se demuestra una mejora objetiva, es decir, un impacto real en las personas para quienes se trabaja.

La filantropía debe preocuparse de lograr resultados medibles. Junto con el propósito, lo verdaderamente relevante es el impacto. Para ello, es indispensable generar evidencia científica sobre sus resultados, sean positivos o negativos -pues también de los errores se aprende-. Esta es la mejor forma de validar el uso de fondos que implican una renuncia fiscal, especialmente en un contexto donde se busca mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

No es un camino fácil, pero para que el propósito tenga sentido y validez, el impacto tiene que iluminar su camino.

Rafael Rodríguez

Gerente de desarrollo Fundación San Carlos de Maipo

