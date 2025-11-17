Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Fondo Común Municipal en el programa de Jara

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

La candidata ganadora de la primera vuelta, Jeanette Jara, propone aumentar en $100.000 millones el Fondo Común Municipal (FCM), elevando la carga a Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Providencia. Con ello, promete mejorar salud, áreas verdes y seguridad, además de eximir del pago a ciertos adultos mayores. En cuatro años, su modelo recaudaría un 20% más que el proyecto del Ejecutivo que busca beneficiar a algunos pensionados con el mismo mecanismo (hoy en comisión de hacienda), diseñado para entrar en régimen en 13 años, y le sobrarían recursos para mejoras locales.

Veremos si la exministra ajusta sus cálculos en la segunda vuelta.

Demetrio V. Benito O.

Asesor Comisión de Contribuciones

