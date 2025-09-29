Formalización del comercio

Señor Director:

La informalidad es uno de los principales desafíos para nuestro comercio. Hoy, una parte importante de las transacciones se realiza fuera de las normas, lo que no limita la recaudación fiscaly priva a muchos emprendedores de oportunidades para crecer de manera sostenible. Detrás de este fenómeno, el alto uso del efectivo juega un rol decisivo, pues permite operaciones sin trazabilidad ni respaldo.Para reducir la informalidad, es necesario que los pagos digitales tomen un terreno mucho mayor. Cada transacción que pasa del efectivo a lo digital significa más oportunidades para que los emprendedores accedan a financiamiento, más seguridad para los consumidores y más recursos para el desarrollo del país.

Raúl Sapunar

Gerente general de Klap