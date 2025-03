Genio y figura

Señor Director:

Su marcado acento alemán hacía inconfundible su voz. Su presencia, siempre imponente, sus obras, y su gran liderazgo dejan una huella indeleble. Un legado de esfuerzo, tenacidad y pasión por el trabajo. Visionario y siempre optimista. “Quien no se arriesga, no cruza el río”, decía cuando pocos invertían en Chile.

Lo conocí personalmente y me reuní con él en varias ocasiones. Comento dos anécdotas. Tuve el honor de tenerlo como alumno junto a sus hijos en un programa de empresas familiares en 1999. Cuando supe que venía al curso me preocupé. Pensé que se “robaría la película” y que me costaría trabajo encauzar el programa, Pero no fue así. Fue un alumno ejemplar, asistió a todas las clases y participó como un alumno más…

Tiempo después, lo llamé para que me diera un breve testimonio de su experiencia en el curso para el folleto del programa del año siguiente. No me respondió. Me olvidé del tema. Meses después me llamó y se disculpó por no responder y le pidió a su secretaria que cada vez que yo lo llamara me comunicara con él esté donde esté. Me impresionó su amabilidad y sencillez. Guardo hermosos recuerdos de él. Que en paz descanse, Horst.

Jon Martínez

Director del Centro Familias Empresarias, ESE Business School