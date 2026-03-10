Señor Director:

El inicio de un nuevo Gobierno suele abrir expectativas de cambio, pero también exige condiciones políticas que permitan materializarlo. Chile enfrenta hoy el desafío de retomar el crecimiento, recuperar la inversión y despejar las incertidumbres que han marcado los últimos años. Para ello, la gobernabilidad será un factor decisivo.

El Congreso, en particular la Cámara de Diputados, tendrá un rol central. Las negociaciones para definir su mesa directiva muestran hasta qué punto la correlación de fuerzas es estrecha y depende de acuerdos entre bancadas diversas. La elección de su presidencia no puede conducirse como un mero trámite administrativo, pues determina la conducción de las comisiones y la organización del trabajo legislativo, claves para la agenda del nuevo gobierno.

Los acuerdos que se adopten debieran tener como norte la estabilidad institucional y la responsabilidad política. Más allá de legítimas diferencias, el país necesita un Congreso que contribuya a generar condiciones de gobernabilidad y no que profundice la fragmentación que ha dificultado avanzar en reformas relevantes.

La política parlamentaria debe estar a la altura de los desafíos económicos y sociales que enfrenta Chile.

Cecilia Laverne

Directora FUNDACION Maspais