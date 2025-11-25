Grandes campañas y fundaciones

Señor Director:

El éxito de campañas como Teletón ilustra las claves para movilizar a la sociedad en causas benéficas. Los elementos esenciales son: un propósito emocional potente, resultados tangibles, una relación que inspira unidad, y una experiencia de donación simple, transparente y significativa.

Estas claves no son exclusivas de grandes causas, fundaciones como Casa Familia y Oncomamás logran resultados sobresalientes gracias a un trabajo comunicacional claro y centrado en la confianza. No se trata solo de recaudar, sino de conectar.

La tecnología es decisiva, pues si bien no reemplaza la emoción, amplifica el alcance, permite personalizar mensajes y, crucialmente, muestra el uso de los fondos en tiempo real, reduciendo la fricción al donar.

En Donando vemos que las fundaciones pequeñas pueden ofrecer una experiencia digital tan cercana y transparente como la de las grandes colecciones. El desafío es que la generosidad florezca al emocionar, demostrar impacto y facilitar la participación. Al alinear tecnología con estos principios, se puede construir un círculo virtuoso de confianza y colaboración.

Juan Pablo Hurtado

CEO DE DONANDO