Hay consenso sobre la Ley Lafkenche

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 6 de noviembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

La heterogeneidad política existe menos por una pugna entre posiciones correctas e incorrectas y más por valoraciones distintas de aspectos de la vida. Privacidad versus capacidad policial del Estado, por ejemplo.

El progresismo suele enfatizar la discriminación positiva hacia pueblos indígenas porque prioriza compensar las barbaridades del pasado. Su contraparte liberal, en cambio, le asigna más peso al mérito e igualdad de trato.

Cuando desde Pivotes comenzamos a denunciar los excesos de la Ley Lafkenche, que mantiene 3,8 millones de hectáreas congeladas por meras solicitudes, suponíamos que la oposición provendría desde el progresismo. En el último debate presidencial, sin embargo, Jeanette Jara denunció un problema de proporcionalidad; que falta una justa relación para no afectar la actividad pesquera, alguera o mariscadora.

Si incluso la candidata del PC y abanderada de toda la izquierda comparte nuestra crítica, pareciera que hay consenso sobre la necesidad de cambiar una regulación bien inspirada pero mal plasmada, que carece de límites razonables para prevenir abusos. Ya hay una moción aprobada en general en el Senado, solo falta que el Congreso aproveche el consenso para convertirla en ley.

Joaquín Barañao

Pivotes

