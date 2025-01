Señor Director:

Este martes, en la comisión de Hacienda del Senado se presentaron simulaciones de efectos de la reforma de pensiones. Naturalmente, cualquier incremento significativo de la cotización para pensiones afecta al empleo, entonces lo relevante es revisar si la reforma cuenta con otros componentes que mitiguen dicho efecto. Calibrando la reforma actual al modelo OLG usado por distintas administraciones anteriores, se estimó una menor creación de empleo formal de 0,7% en régimen -entre 50 mil a 60 mil empleos acumulados en un lapso de 20 años-. El modelo ya incorpora el importante canal ahorro-inversión-producción, que incrementaría el PIB en 1,4% en régimen.

Además, se prevé una recuperación adicional en empleo por aspectos de la reforma que no están en el cálculo: mejora del mercado de capitales y los estímulos a la formalización que conlleva la reforma como el aporte de UF 0,1 por año cotizado, los incentivos adicionales para mujeres o la facilitación de la cotización de independientes.

No menos relevante es la gradualidad de nueve años para enterar la mayor cotización. Finalmente, es importante comprender qué sucedería si continúa la tendencia de gasto en pensiones actual sin reforma de por medio. En 35 años, los gastos no contributivos subieron de 0,3 punto del PIB de 1990 a 2,2 en 2024. Esta dinámica no es sostenible sin un fondeo contributivo basado en el ahorro.

RODRIGO WAGNER

Coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda