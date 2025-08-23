Click acá para ir directamente al contenido
Puertecillo Winery: La faceta de negocios personal de Fernando de Peña

A fines de este año el actual CEO de Mallplaza dejará su cargo en el retail, en paralelo promociona su emprendimiento vitivinícola Puertecillo Winery.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 21:10 hrs.

