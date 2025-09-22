Click acá para ir directamente al contenido
Innovar es simplificar

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Si bien la banca tradicional ha avanzado en digitalización, todavía persisten procesos que resultan lentos y burocráticos para muchas empresas. Frente a ello, las fintech tenemos la responsabilidad de demostrar que la innovación no es solo un eslogan, sino un servicio tangible. No basta con prometer rapidez en las transferencias internacionales; la verdadera diferencia se marca desde el primer contacto con el cliente.

Una PYME no debería esperar semanas para habilitar un servicio financiero que le permita operar en mercados mundiales. El tiempo es capital en los negocios y ahí es donde la tecnología muestra su valor más concreto.

El desafío hacia adelante es claro: que la industria financiera en su conjunto -banca y fintech- avance en simplificar experiencias, reducir fricciones y responder a lo que hoy piden los usuarios: agilidad real desde el minuto uno.

Sebastián Cabezas

Content Creator CurrencyBird

