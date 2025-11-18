Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Inversión en almacenamiento

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

El reglamento que modifica el DS 125/2017 fue ingresado a la Contraloría General de la República después de haber realizado una consulta pública importante y cuyo elemento central es respaldar la significativa inversión en almacenamiento que se encuentra en distintas fases de operación, construcción y desarrollo en nuestro país por un total de 19 GW, lo que será clave para asegurar un suministro de energía seguro y competitivo a la población e industria nacional. En este contexto, en lo que a almacenamiento y centros de generación-consumo se refiere, estas modificaciones constituyen un aporte relevante para respaldar las decisiones de los inversionistas y la banca tanto nacional como internacional.

Como toda norma compleja, el reglamento enunciado en su globalidad es perfectible y podrá ajustarse, pero a nuestro juicio, es un aporte importante para eliminar la incertidumbre. En consecuencia, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, esperaría se dé curso progresivo a la toma de razón del DS 32 /2025 por parte de la Contraloría General de República.

Ana Lía Rojas

DIRECTORA EJECUTIVA DE ACERA

VER MÁS