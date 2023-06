Inyectemos optimismo y tecnología a la minería

Cartas

Señor Director:

La minería chilena ve con un leve pesimismo el escenario actual y futuro del sector, principalmente por el entorno social.

Si bien habitualmente la industria tiende a estar condicionada por la coyuntura, hay factores clave que impactan positivamente. La minería no se detiene. Hoy el cobre y el litio juegan un papel principal en el escenario mundial. La demanda no decaerá y, por lo tanto, los precios, si bien tienden a normalizarse –en especial en el caso del litio–, no caerán en el mediano ni largo plazo. Por lo tanto, tampoco caerá la inversión.

¿Cuál es el desafío? Dejar de lado el pesimismo. La minería continuará su curso y habrá nuevos proyectos. Debemos ser más competitivos e impulsar la actividad exploratoria con incentivos para la atracción de inversiones en desarrollos de nuevas tecnologías y creación de ecosistemas virtuosos en innovación. Es clave avanzar hacia una minería más sustentable, segura, productiva y verde, con transformación tecnológica, y en formar y atraer talento.

Chile, como primer productor de cobre y poseedor de los mayores yacimientos de litio del mundo, tiene la oportunidad de hacer un cambio real.

Juan Cariamo y Mauro Mezzano

Co CEOS Vantaz Group