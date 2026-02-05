Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Ironía

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:
Prometieron cuatro años de transformaciones y entregaron cifras modestas. La ironía es que para cambiarlo todo eligieron crecer menos. 
 
Carls Alberto Moyano
Gerente de Desarrollo RAFALLA Tech

