Cartas
Ironía
Señor Director:
Prometieron cuatro años de transformaciones y entregaron cifras modestas. La ironía es que para cambiarlo todo eligieron crecer menos.
Carls Alberto Moyano
Gerente de Desarrollo RAFALLA Tech
DOLAR
$861,00
UF
$39.693,25
S&P 500
6.882,72
FTSE 100
10.402,34
SP IPSA
11.426,48
Bovespa
181.708,00
Dólar US
$861,00
Euro
$1.016,10
Real Bras.
$164,32
Peso Arg.
$0,59
Yuan
$124,07
Petr. Brent
68,22 US$/b
Petr. WTI
63,98 US$/b
Cobre
5,85 US$/lb
Oro
4.947,51 US$/oz
UF Hoy
$39.693,25
UTM
$69.611,00
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.