La alimentación como derecho laboral

Cartas

Señor Director:

La reciente consagración del derecho al “trabajo decente”, por parte de la Comisión de Expertos que redactó el anteproyecto de Constitución, se constituye como un importante paso hacia la protección y promoción de las condiciones laborales dignas en nuestro país.

En el contexto de este derecho, nos parece relevante abordar una dimensión en particular: la alimentación durante la jornada laboral. Diversos estudios, entre ellos el de la OECD del año 2021, plantean que es un aspecto vital para la salud, la calidad de vida y la productividad de los y las trabajadoras en Chile. Complementariamente, impulsa la economía al fomentar el consumo y generar empleo.

Pese a ello, muchos trabajadores y trabajadoras no tienen acceso a una alimentación adecuada durante su jornada laboral. Según informes de la OIT, más de la mitad de los trabajadores chilenos no reciben ningún beneficio de alimentación, y un porcentaje considerable no almuerza regularmente. Entre otros aspectos esto se atribuye a que en Chile sólo existe legislación respecto del tiempo y las condiciones físicas del lugar donde se come.

La crisis sanitaria, la inflación, el aumento de la pobreza y el costo de la canasta básica han agravado la situación en el país, generando inseguridad alimentaria en la población y dificultando el acceso a una alimentación adecuada.

¿Es posible asegurar la alimentación durante la jornada laboral? Experiencias internacionales como las de Brasil y México demuestran que sí lo es, que garantiza efectos económicos y sociales positivos y que es posible llegar a esta meta con acuerdos tripartitos.

Fernando Müller Ferrés

Director General, Edenred Chile