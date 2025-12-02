La educación financiera sigue siendo clave

Señor Director:

Cada vez más jóvenes, entre 13 y 27 años, están invirtiendo en acciones incluso antes de egresar de la universidad. De hecho, según el World Economic Forum, un 36% de la Generación Z ya participa en el mercado bursátil. Este fenómeno responde al mayor acceso a internet y a la democratización de las inversiones a través de plataformas móviles simples y accesibles.

Pero, pese a esta masificación, la educación financiera continúa siendo fundamental. Y aunque hoy abunda la información —desde finfluencers hasta contenido en redes sociales o podcasts— también existen espacios riesgosos. Por eso, resulta clave promover plataformas que entreguen información clara, precisa y en un lenguaje que conecte con las nuevas generaciones.

Una mejor base educativa se traduce en decisiones más seguras. El interés actual por industrias como la tecnología y los semiconductores, transversal a generaciones Z, millennials, X y otras, se explica por los buenos resultados recientes de esos mercados. Sin embargo, si las condiciones cambian, quienes estén mejor informados serán quienes tomen las mejores decisiones.

Por ello, la invitación es a seguir plataformas que no solo reduzcan barreras de entrada, sino que también ofrezcan educación financiera robusta. Esa combinación es esencial para construir un mercado más sano y sostenible.

davis cosoi

Ceo de zesty