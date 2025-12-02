Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

La educación financiera sigue siendo clave

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Cada vez más jóvenes, entre 13 y 27 años, están invirtiendo en acciones incluso antes de egresar de la universidad. De hecho, según el World Economic Forum, un 36% de la Generación Z ya participa en el mercado bursátil. Este fenómeno responde al mayor acceso a internet y a la democratización de las inversiones a través de plataformas móviles simples y accesibles.

Pero, pese a esta masificación, la educación financiera continúa siendo fundamental. Y aunque hoy abunda la información —desde finfluencers hasta contenido en redes sociales o podcasts— también existen espacios riesgosos. Por eso, resulta clave promover plataformas que entreguen información clara, precisa y en un lenguaje que conecte con las nuevas generaciones.

Una mejor base educativa se traduce en decisiones más seguras. El interés actual por industrias como la tecnología y los semiconductores, transversal a generaciones Z, millennials, X y otras, se explica por los buenos resultados recientes de esos mercados. Sin embargo, si las condiciones cambian, quienes estén mejor informados serán quienes tomen las mejores decisiones.

Por ello, la invitación es a seguir plataformas que no solo reduzcan barreras de entrada, sino que también ofrezcan educación financiera robusta. Esa combinación es esencial para construir un mercado más sano y sostenible.

davis cosoi

Ceo de zesty

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Jara lanza plan para repactar con mayores plazos y menores tasas los créditos de cerca de 1 millón de personas sobreendeudadas o en Dicom
2
Empresas

Después de su retiro de Quiñenco: Andrónico Luksic viaja a China y sella su salida de consejo de líderes empresariales de Shanghái
3
Economía y Política

Mercado se entusiasma: cobre en US$ 5 le reportaría al Fisco al menos US$ 2 mil millones de ingresos extra el próximo año
4
Empresas

Cencosud se rinde ante Municipalidad de Vitacura y pone fin a su mall tras revés regulatorio
5
DF LAB

El lapidario diagnóstico de exdirector de Inapi: “Chile crea empresas, pero con poco valor agregado”
6
Economía y Política

Récord en 2025: Cepal prevé que exportaciones de Chile superarán los US$ 100.000 millones
7
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
8
Regiones

Premio Nobel y astrónomos mundiales piden a Boric detener proyecto de AES Andes por amenaza a Observatorio Paranal
VER MÁS
VER MÁS