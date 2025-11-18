La primera causa de muerte por cáncer que todos ignoran

Señor Director:

En el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, debemos hablar de una contradicción alarmante: es la principal causa de muerte por cáncer en Chile y el mundo, pero no existe ninguna campaña pública sobre él. Mientras el cáncer de mama tiene amplia visibilidad –justamente–, el cáncer de pulmón permanece invisible.

Y con él, permanecen invisibles los pacientes que enfrentan este diagnóstico sin información, sin acceso a segundas opiniones médicas (especialmente en regiones), y sin orientación sobre tratamientos y cambios de hábitos que pueden ayudarles.

Urge derribar el mayor mito: no hace falta ser fumador para desarrollar cáncer de pulmón. Basta con tener dos pulmones y exponerse al smog, contaminantes, metales pesados o ser fumador pasivo. Todos estamos en riesgo.

Manejar información certera es clave para transitar mejor este diagnóstico, confiar en el proceso, en los tratamientos y extender la esperanza de vida. Pero hoy, no hay nada de esto disponible.

Es hora de actuar y lograr el apoyo real para pacientes con cáncer de pulmón. Hagamos visible lo invisible. Salvemos vidas.

Lyli Mikkelsen

Fundación Chilena de Cáncer Pulmonar