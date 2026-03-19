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Las PYME y el factoring

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

En un entorno económico exigente, donde los plazos de pago suelen extenderse y el acceso al crédito bancario no siempre es expedito, el factoring se ha consolidado como una herramienta clave para la liquidez de las PYME.

Transformar facturas por cobrar en flujo inmediato no solo permite cumplir compromisos operativos, sino también planificar con mayor estabilidad.

Sin embargo, su impacto no depende únicamente del instrumento financiero en sí, sino de cómo se comunica. La comunicación financiera -clara, transparente y comprensible— cumple un rol central para generar confianza en los distintos públicos objetivos: empresarios, inversionistas y trabajadores.

Explicar costos, condiciones y riesgos de manera directa fortalece la credibilidad del sistema y evita percepciones erradas.

En un mercado donde la confianza es un activo estratégico, el factoring no solo moviliza recursos; también exige estándares de transparencia que consoliden relaciones sostenibles en el tiempo. 

Francisco Elton

José Tomás Vial Fundadores Vision Capital

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