Lecciones para la ANCI

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

El pasado 17 de diciembre, la Agencia Nacional de Ciberseguridad -ANCI- publicó en el Diario Oficial la nómina definitiva de Operadores de Importancia Vital (OIV), los que tendrán fuertes obligaciones para dar cumplimiento a la normativa impuesta por la Ley Marco de Ciberseguridad.
El comienzo de este proceso incluyó a más de 1.700 empresas y entidades públicas en una nómina inicial de OIV, que no estuvo exento de polémica, ante una eventual falta de claridad de los criterios para ser considerado como tal y la inclusión de empresas que efectivamente no cumplían los requisitos para dicha calificación. La lista definitiva reduce esta cantidad a la mitad.
Considerando que aún restan más de 20 rubros económicos por ser calificados como OIV, entre los que se incluyen servicios financieros, empresas sanitarias, servicios de transporte y de abastecimiento, es particularmente relevante atender las observaciones, críticas y sugerencias formuladas durante el proceso inicial de consulta pública por asociaciones gremiales y actores privados. La incorporación oportuna de dichas lecciones permitiría, por una parte, evitar una sobrecarga innecesaria para la ANCI en el análisis de reparos y eventuales impugnaciones durante los procesos de calificación futuros y, por otra, reducir la incertidumbre regulatoria respecto de aquellas empresas que no debieran ser incluidas en la categoría de OOIV.

Gonzalo Navarro
Director área tecnología Aninat Abogados

