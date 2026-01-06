Ley de reajuste y su impacto en concesiones

Señor Director:

En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Reajuste del sector público, el Ejecutivo incorporó un aspecto relevante en materia de infraestructura concesionada, que proponen facultar al MOP para instruir –mediante resolución de urgencia del Director General de Concesiones–, la ejecución de obras o servicios complementarios en sectores aledaños a las concesiones, con el fin de mejorar su inserción territorial, sostenibilidad y seguridad.

La propuesta busca resolver una antigua discrepancia, dejando en claro que el director podrá instruir obras no solo dentro de la franja concesionada, sino también en sectores aledaños. Del mismo modo, amplía las causales de modificación contractual por urgencia, incorporando criterios de territorialidad, sostenibilidad y seguridad. Materializar esta propuesta puede ser de gran utilidad para mejorar la valoración social de las comunidades que se ven afectadas por las obras y mitigar algunos impactos en el tiempo.

Alexander Kliwadenko R.

Socio Aylwin Matta