Los Andes Copper y la gobernanza corporativa

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

La anticipada salida de Santiago Montt de la gerencia general de Los Andes Copper, previo al anuncio oficial del Presidente electo, José Antonio Kast, volvió a poner en debate la gobernanza corporativa en Chile.

Mi distinguido colega, el Dr. Alfredo Enrione, sostuvo en DF, el pasado jueves 22, que el directorio actuó correctamente desde la lógica fiduciaria, informando de inmediato al mercado y protegiendo a los shareholders, cumpliendo la ley y sus deberes. Sin embargo, desde la gobernanza generativa, el cuestionamiento no es solo “¿cuál es el problema?”, sino “¿cuál es la pregunta correcta?”. Una minera no opera en abstracto: es canadiense, extrae recursos en Chile y debe respetar la institucionalidad, los procesos políticos y los tiempos de un presidente electo. La compañía debió cuestionarse si se debía prioritariamente a los shareholders o a los stakeholders (chilenos, comunidades, institucionalidad, sector minero).

Este episodio invita a reflexionar sobre cómo los directorios pueden actuar correctamente, proteger a los accionistas y asumir responsabilidad generativa, integrando la dimensión nacional al deber fiduciario.

Gonzalo Jiménez Seminario

CEO de Proteus Managment & Governance, profesor adjunto de Ingeniería UC

