Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Manual para un gabinete transparente

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

En estos días, la opinión pública está expectante frente a lo que será el anuncio del equipo de ministros y subsecretarios que acompañarán al Presidente electo en el inicio de su mandato. Pese a que la selección ha gozado de una inédita “transparencia” producto de filtraciones y especulaciones, los criterios de transparencia y probidad no han sido factores centrales en el debate público.

En Chile Transparente creemos que, para que el gabinete comience con el pie derecho, debe conocer sus obligaciones en transparencia y probidad, a fin de iniciar su gestión sin cuestionamientos. Esta preocupación no es aislada: según la encuesta Data Influye, un 36% prioriza que sus integrantes no tengan conflictos de interés con empresas o grupos económicos, seguido por la experiencia técnica (21%), la excelencia académica (9%) y la experiencia política (8%).

Nuestra institucionalidad está diseñada para responder a esta demanda ciudadana. Quienes asuman como ministros deberán realizar una declaración de intereses y patrimonio que permita conocer eventuales vínculos con áreas relacionadas a su función pública y, de ser necesario, desprenderse de participaciones patrimoniales o constituir un fideicomiso ciego.

Sin embargo, no basta con cumplir formalmente la ley. La exigencia ciudadana de ausencia de conflictos de interés se extiende también a familiares y cercanos.

Por el bien de Chile, el nuevo Gobierno debe comenzar sin cuestionamientos. Prevenir en esto es posible.

Alejandro Ferreiro

Presidente de Chile Tranparente

Juan Francisco Galli

Director ejecutivo en Pivotes, secretario del directorio de Chile Transparente

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Como en los tiempos del primer "dólar a luca": extranjeros firman casi US$ 10 mil millones contra el peso chileno en derivados financieros
2
Regiones

Minera Aclara sale a rechazar rumores que vinculan al proyecto con origen de incendios forestales en Penco
3
Mercados

Sernac oficia a Banco Santander tras lanzamiento de programa de beneficios "Rewards"
4
Economía y Política

Briones reaparece en la “Moneda Chica” y entrega a Quiroz paquete de cambios para destrabar la permisología
5
Economía y Política

Kast ultima la nominación del empresario y vicepresidente de la CPC Daniel Mas como su próximo ministro de Economía
6
Empresas

La desconocida y millonaria disputa tras la mayor expropiación para la nueva Línea 7 del Metro en Vitacura
7
Mercados

Florencia Stefani, gerenta de Estudios de LarrainVial: “El principal riesgo para los mercados es que siga aumentando la percepción de pérdida de institucionalidad en EEUU”
8
Economía y Política

Se intensifican daños por incendios y Contraloría advierte que emergencia pone en riesgo financiamiento del reajuste
VER MÁS
VER MÁS