Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Más megawatts no bastan

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Chile ya no compite por quién instala más megawatts, sino por quién logra que esos megawatts estén disponibles cuándo y dónde se necesitan. El problema dejó de ser tecnológico: es de flexibilidad del sistema.

El Presidente electo ha puesto el acento en actuar en dos planos —infraestructura y regulación—, de manera de robustecer transmisión, modernizar distribución y perfeccionar la remuneración/operación del almacenamiento, con señales de precios y peajes que reflejen congestión y localización.

En paralelo, la futura ministra Ximena Rincón ha identificado el mismo corazón del desafío: estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio y revisión del marco normativo sin sacrificar estándares ambientales, además de enfrentar una permisología que puede demorar “siete o más años”.

La ruta crítica es clara: (1) permisos coordinados con plazos exigibles para obras críticas; (2) reglas consistentes entre potencia, energía y servicios complementarios, evitando dobles pagos o vacíos; y (3) un marco operativo que haga bancarizable la flexibilidad (BESS, demanda, redes), para que la transición se traduzca en tarifas y seguridad, no en congestión y costos.

Luciano Cruz Morandé

Abogado socio Arteaga Gorziglia

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
2
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
3
Empresas

Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas
4
Economía y Política

Klaus Schmidt-Hebbel: “Después de un Gobierno cuyo legado es pobrísimo, asume uno muchísimo más serio”
5
Mercados

¿Está para comprar? Expertos abordan la rápida caída del dólar a $ 860 y condicionan nuevas bajas a la evolución del escenario global
6
Empresas

Gremio del hidrógeno verde y caída de proyecto INNA: "A nivel global la industria está atravesando una fase de ajuste y maduración. Chile no es ajeno a ese proceso"
7
Empresas

BYD Chile y desistimiento de planta de litio: “Las respuestas eran muy lentas y los proyectos quedaron ahí (...) nunca se ejecutaron”
8
Economía y Política

Nuevo incumplimiento de la meta fiscal obligaría al nuevo Gobierno a recortar el gasto en US$ 4.500 millones este año
VER MÁS
VER MÁS