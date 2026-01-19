Más que reconstrucción

Señor Director:

Los incendios forestales en Ñuble y Biobío vuelven a evidenciar una vulnerabilidad estructural con impactos humanos, ambientales y económicos persistentes.

La magnitud de estas emergencias exige un enfoque de política pública de largo plazo. Prevención, ordenamiento territorial, gestión forestal, seguros y capacidades de respuesta deben articularse con criterios técnicos y financiamiento estable. La reconstrucción no puede limitarse a reparar daños, sino que requiere decisiones que reduzcan riesgos futuros y resguarden actividad productiva, empleo y cohesión territorial. Salir adelante supone unidad de propósito, rigor técnico y responsabilidad fiscal sostenida.

Edgardo blanco

abogado