Más que reconstrucción

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Los incendios forestales en Ñuble y Biobío vuelven a evidenciar una vulnerabilidad estructural con impactos humanos, ambientales y económicos persistentes.

La magnitud de estas emergencias exige un enfoque de política pública de largo plazo. Prevención, ordenamiento territorial, gestión forestal, seguros y capacidades de respuesta deben articularse con criterios técnicos y financiamiento estable. La reconstrucción no puede limitarse a reparar daños, sino que requiere decisiones que reduzcan riesgos futuros y resguarden actividad productiva, empleo y cohesión territorial. Salir adelante supone unidad de propósito, rigor técnico y responsabilidad fiscal sostenida.

Edgardo blanco

abogado

