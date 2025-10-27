Click acá para ir directamente al contenido
Milei toma las riendas

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 28 de octubre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Milei podrá gustar o no, pero sus políticas parecen ser las únicas con capacidad real para sacar a Argentina del profundo pozo en el que ha caído, producto de décadas de gestión peronista. El pasado domingo, el partido del Presidente recibió un respaldo contundente, muy por encima de las previsiones más optimistas, lo que le otorga margen político para avanzar con su ambicioso plan de reformas. Ayer, el peso argentino se apreció cerca de 10% y la bolsa subió cerca de 20%. No es casual: los mercados financieros suelen actuar como un termómetro de la economía.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero comercial

