El principal gremio empresarial del país eligió a su nueva gerenta general: puesto será ejercido por histórica ejecutiva
La periodista Carolina Agüero reemplazará a Macarena Letelier a partir del 1 de diciembre de 2025.
El comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) resolvió designar como la nueva gerente general de la entidad gremial a la actual gerente corporativa de Estrategia y Comunicaciones, Carolina Agüero, a partir del próximo 1 de diciembre, en reemplazo de Macarena Letelier.
Agüero fue elegida por el Comité Ejecutivo de la CPC integrado por la presidenta, Susana Jiménez, el vicepresidente de la entidad, Daniel Mas, y los presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), quienes confirmaron su designación basada en sus cualidades profesionales y personales.
La nueva gerenta general es periodista de la Universidad Católica y master en Comunicación Estratégica, ha desarrollado una vasta carrera gremial con 27 años en la CPC, lo que le permite tener una visión integral del mundo empresarial y amplias redes con diversos actores del sector privado, público y de la sociedad civil. Ha representado a la CPC en múltiples instancias gremiales, económicas y sociales, y hoy participa en el comité ejecutivo de iniciativas como Empresas por Chile, Promociona, Empresas Sumando Valor, entre otras.
Fue la propia presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien comenzó hace unos días a socializar con algunos dirigentes gremiales la posibilidad de Agüero, quien entre sus fortalezas, ha trabajado con varios expresidentes de la entidad, como Rafael Guilisasti, Lorenzo Constans, Alfredo Moreno, Alfonso Swett Opazo, Juan Sutil y el más reciente, Ricardo Mewes, entre otros.
