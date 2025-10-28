Cambios en LarrainVial: históricos ejecutivos dejarán de ser socios de la compañía
Se trata de Leonardo Suárez y Juan Luis Correa, quienes cumplieron 65 años de edad, la edad de retiro establecida en la firma. Fernando Larraín, también dejará de ser socio, pero se mantendrá en la presidencia de LarrainVial S.A.
Tres históricos ejecutivos del grupo financiero chileno LarrainVial dejarán su calidad de socios de la compañía. Se trata de Fernando Larraín, Leonardo Suárez y Juan Luis Correa, quienes cumplieron recientemente 65 años de edad, y de acuerdo a los estatutos de la firma, deben retirarse de la compañía.
A través de una comunicación interna enviada por el presidente y uno de los principales socios de LarrainVial S.A., Fernando Larraín, informó los cambios internos.
"Quiero compartir con ustedes una noticia de gran relevancia para toda la compañía. A partir del 2 de enero de 2026, Andrés Trivelli, actual gerente general de la corredora de bolsa, asumirá como gerente general de LarrainVial S.A., tomando el cargo que dejará Juan Luis Correa", anunció Larraín.
Junto con destacar la labor desempeñada por Trivelli a lo largo de los más de 10 años en LarrainVial, "su nombramiento refleja la continuidad de nuestro proyecto institucional de más de 90 años, guiado desde nuestro gobierno corporativo, marcado por el rigor, profesionalismo y trabajo colaborativo. Ello nos ha permitido contar con la confianza de miles de clientes en todos los países en que desarrollamos nuestra actividad", explicó Fernando Larraín.
Larraín dejará el día a día
"Tanto Juan Luis Correa como Leonardo Suárez y, quien les escribe, dejaremos nuestra calidad de socios a partir de esa fecha, por haber cumplido 65 años, edad de retiro establecida en nuestros acuerdos societarios. Por mi parte, continuaré siendo presidente del directorio de LarrainVial S.A. Junto a Juan Luis mantendremos nuestros roles en los directorios de filiales que ejercemos, pero nos retiraremos de las funciones ejecutivas del día a día de la compañía. Leonardo continuará asesorando a la firma en diversas instancias", explicó Larraín.
"Quiero expresar mi sincero reconocimiento y aprecio a Juan Luis y Leonardo, con quienes he compartido años de trabajo, decisiones y desafíos. Su profesionalismo, integridad y compromiso han sido fundamentales en la consolidación del prestigio, solidez y éxito profesional que nos distingue como LarrainVial", finalizó.
Newsletters
