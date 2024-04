Minería: ¿buen viento y buena mar?

Cartas

Señor Director:

Los marineros en otros tiempos solían usar esta frase para desear buen viaje a quienes zarpaban, haciendo referencia a las condiciones necesarias para la navegación, y se sigue utilizando hasta hoy para desear buena suerte.

La minería ha sido en el pasado el gran motor de desarrollo y crecimiento de Chile. Sin embargo, se ha ido ahogando con cada vez más exigencias, permisos e impuestos.

Esto nos ha hecho ir perdiendo competitividad como destino de inversiones. En el ranking de libertad económica elaborado por el Fraser Institute, Chile retrocedió desde el 6° lugar en 2018 al 33° en 2022, el peor desde que se publica el índice.

Ahora, la electromovilidad y, en menor medida, la generación de energías renovables no convencionales, abren una nueva ventana de oportunidad para nuestro país, por la gran cantidad de minerales que necesita, especialmente cobre y litio. No obstante, si no tomamos medidas efectivas que nos permitan recuperar el lugar, nos quedaremos fuera de este nuevo boom.

El desafío está en aprovechar el momento para tomar las medidas necesarias para fomentar la minería y dar un nuevo impulso al desarrollo de Chile. Contar con las condiciones favorables en este caso depende de nosotros.

María Paz Pulgar

Socia Guerrero Olivos