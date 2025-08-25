Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

No es blanqueo

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Hace unos días, se aprobó en general en el Senado el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Mucho se habló que sería una ley de blanqueo de una actividad ilegal, pero más que eso, es una ley que urge para proteger a las personas que, con justo derecho, buscan una forma distinta de entretención. Por años, la industria de apuestas en línea ha operado en el país sin reglas, sin pagar impuestos y sin resguardar a niñas, niños y adolescentes; es momento de cumplir la ley. Esta legislación no debe entregar premios, sino imponer responsabilidades, mayores exigencias, fiscalización, control y mejores estándares. Porque en un Estado de derecho, las reglas deben ser iguales para todos.

Cecilia Valdés

Presidenta Ejecutiva Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ)

