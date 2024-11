Nos toman por necios

Cartas

Señor Director:

Estamos cerca de convertirnos en el primer país que ya no solo no fomenta, sino que ataca directamente el emprendimiento y el desarrollo de tecnologías. La inteligencia media de un consumidor dicta que al comprar un producto de NotCo adquiere una alternativa de origen vegetal a uno de origen animal. Lo más claro para describir algo novedoso es decir aquello que no es. No hay ninguna confusión ni engaño cuando se emplea un término que denota negación.

Pero el proyecto de la pretendida Ley Foodtech nos toma por ignorantes y sigue la moción de un grupo de legisladores de distintas tendencias, motivados por su cercanía -alguien dirá- con la industria de la leche, y busca que lo novedoso no pueda describirse por un opuesto a lo que se ofrece.

Al decir “no” se expresa negación y es una de las formas universales de efectuar un contraste. “No fue Juan” dice la RAE, dando un ejemplo. “Fue Juan” leen nuestros legisladores. Asombroso.

Rafael Durán

Abogado, Legal Export