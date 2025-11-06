Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Nuevo cierre en la industria metalúrgica

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 7 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

Con tristeza, pero sin sorpresa, hemos sabido por una publicación en la edición de ayer en DF sobre la reorganización de la empresa Edyce. ¿Por qué sin sorpresa? Porque la industria metalúrgica nacional lleva tiempo enfrentando un escenario muy adverso.

El cierre de Huachipato ya había sido una señal clara de esta situación. El caso de Edyce vuelve a evidenciar que el sector opera en un entorno cada vez más desafiante, en gran parte debido al impacto de importaciones que ingresan al país en condiciones anticompetitivas.

La sobreproducción mundial de acero, especialmente desde Asia, ha generado un exceso de oferta que llega a América Latina en circunstancias que distorsionan la competencia.

El riesgo es claro: que Chile se convierta en un mercado residual para ese exceso global.

Muchos países han implementado mecanismos para defender su industria manufacturera, mientras que nuestra institucionalidad aún carece de herramientas oportunas para enfrentar esta realidad.

Chile no puede seguir desindustrializándose. Requerimos mantener capacidad de producción local de acero para garantizar el desarrollo y la seguridad de las grandes obras públicas y privadas. Somos muchas las empresas que seguimos invirtiendo y apostando por el país, pero se necesita al menos una cancha pareja y un marco normativo que asegure condiciones de competencia justa que se sostengan en el tiempo.

Ítalo Ozzano C.

Gerente de Negocios Aceros AZA

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Condenan a Costanera Norte y Sacyr a indemnizar con $ 1.387 millones a cinco empresas afectadas por desborde del río Mapocho en 2016
2
Empresas

Mayores gastos por nuevo plan estratégico arrastran a Cencosud a cerrar el tercer trimestre con pérdidas por $ 15 mil millones
3
Mercados

BlackRock mueve la grúa en el mercado chileno y ficha a exdirector de distribución de Toesca
4
Internacional

El Gobierno de Trump añade al cobre a la lista de minerales críticos en EEUU
5
Empresas

Presidente de Grupo Jedimar asegura que “a pesar de todo, tenemos confianza en el país y seguimos invirtiendo”
6
Empresas

Utilidades de CMPC se desploman 66% a septiembre por "condiciones complejas" en el mercado global de papel y celulosa
7
Economía y Política

Contribuciones, impuesto corporativo y facilidades a personas: las primeras medidas tributarias que alistan los candidatos a La Moneda
8
Empresas

Arauco arrastra utilidades de Empresas Copec y estas caen 31% al tercer trimestre
VER MÁS
VER MÁS