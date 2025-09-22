Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Oportunidades perdidas

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

En Chile hay más de US$ 12.000 millones en proyectos paralizados por la famosa permisología, palabra que, aunque no se encuentre registrada por la RAE, su sola existencia es signo del drama que significa para las inversiones en Chile y el crecimiento económico nacional.

A la ineficiencia inherente a la burocracia estatal que causa estas paralizaciones, se le debe sumar la existencia de trámites como la polémica “consulta indígena” establecida en el Convenio 169 de la OIT, ratificada por solo 24 de sus 187 estados miembros. En teoría esta consulta debe durar 125 días hábiles, pero en la práctica superan los 600 o incluso los 1.000 días en algunos casos.

Algunos estudios, como el del CEP, han calculado que toda esta permisología nos cuesta a lo menos un 7,3% del PIB. Una cifra escandalosa para un país como el nuestro, que debe aprovechar todas y cada una de las oportunidades que le pasen por delante.

Rodrigo Meléndez Barrena

Subdirector Ejecutivo Res Publica

