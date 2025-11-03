Parálisis laboral

Señor Director:

Chile necesita modernizar su legislación laboral en forma urgente. Las normas actuales, pensadas para otro tiempo, hoy terminan inmovilizando recursos y talento. La rigidez en jornadas, funciones y despidos fomenta la informalidad y precariza el capital de trabajo.

Muchas PYME no tienen recursos para ajustar su dotación, quedando atrapadas en estructuras poco productivas, sin margen para invertir ni crecer. Esta rigidez también inmoviliza talento. Hay personas que podrían desplegar su potencial en otro lugar, aportar innovación o liderazgo, pero no se atreven a renunciar por miedo a perder su indemnización. Así, el sistema castiga la movilidad y premia la inercia, frenando la productividad y el desarrollo.

Una fórmula razonable sería reducir gradualmente la indemnización por años de servicio y fortalecer el seguro de desempleo, que protege al trabajador sin distorsionar la decisión de contratar o desvincular.

Ojalá este tema sea prioridad presidencial. Modernizar la legislación laboral no es ir contra los derechos de los trabajadores, sino la forma de hacerlos sostenibles y permitir que Chile vuelva a crecer al ritmo que necesita..

Anne Traub

Presidenta de AEF



